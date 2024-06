Vagas Abertas para Pós-Graduação em Gestão Pública pela UFSCAR no Polo UAB

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, vinculado à Prefeitura, está divulgando a abertura de vagas para o curso de pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Serão disponibilizadas 30 vagas gratuitas na modalidade de Ensino à Distância.

As inscrições deverão ser realizadas através do link http://questionarios.ufscar.br/index.php/811113?lang=pt-BR, iniciando às 10h do dia 20 de junho e encerrando às 13h do dia 11 de julho.

O Polo da UAB Votuporanga mantém uma estrutura dedicada ao Ensino Superior à distância, oferecendo cursos de universidades públicas reconhecidas pelo MEC, como Univesp, UFU, Unifesp, IFSP, entre outras. Atualmente, mais de 300 alunos frequentam esses cursos. O Polo está localizado na rua Pernambuco, n° 1736, Vila Muniz. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3422-8839.