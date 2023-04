Vacinação contra a gripe em Votuporanga começa na segunda-feira para todos os grupos prioritários

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga inicia a campanha de vacinação contra a gripe na segunda-feira (10.abr) e segue até o dia 31 de maio. Diferente dos anos anteriores, desta vez, todos os grupos prioritários poderão se imunizar a partir do primeiro dia da campanha, já que a neste ano não haverá calendário dividido por etapas. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Podem se imunizar idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, povos indígenas e de comunidades quilombolas, professores, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.