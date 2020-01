Vacina pentavalente está em falta em postos de saúde da região noroeste paulista

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Em Votuporanga, além da pentavalente, estão em falta as vacinas tríplice bacteriana e poliomielite via oral. A Secretaria Municipal da Saúde informou que já fez o pedido de doses da vacina e que devem chegar nos próximos dias, conforme o repasse do Ministério da Saúde.