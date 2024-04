Vaca é anestesiada e arrastada em sítio de Simonsen

A tentativa de furto ocorreu na madrugada de domingo (31); criminosos fugiram sem levar nada

Uma tentativa de furto aconteceu na madrugada deste domingo (31.mar) no Sítio São José, nas proximidades do Distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP. Segundo moradores da localidade, criminosos anestesiaram o animal e tentaram arrastá-lo para a estrada, entretanto cachorros das redondezas latiram e os ladrões se evadiram abandonando a vaca.

A Polícia Militar Ambiental, que monitora a região, esteve no local e constatou o fato. No local foram encontradas marcas deixadas por pneus que seriam de uma caminhonete. A vaca se recuperou do medicamento. O boletim de ocorrência foi registrado como suspeita de furto.