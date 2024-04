Corpo de votuporanguense que faleceu em Manaus será velado e sepultado na tarde desta terça-feira, em Votuporanga

Será velado na tarde desta terça-feira, dia 2/4, no Velório Municipal de Votuporanga, o corpo de Márcio Roberto Moura, que faleceu na última quinta-feira, vítima de infarto fulminante em Manaus – capital do Estado do Amazonas.

O velório acontecerá das 12 às 16 horas, no Velório Municipal – avenida Da Saude e, posteriormente, o cortejo segue para o Cemitério Parque Jardim das Flores – rodovia Péricles Bellini – onde ocorrerá o sepultamento.

O votuporanguense Márcio Roberto Moura, faleceu aos 56 anos de idade. Vítima de infarto fulminante, Márcio residiu durante vários anos em Votuporanga, quando foi evangelista da antiga Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana (rua São Paulo e posteriormente na rua Amazonas) – hoje Igreja Apostólica Plenitude de Vida.

Ele era representante comercial e, posteriormente foi residir e trabalhar em Manaus, onde faleceu na noite da última quinta-feira.

Muito querido por todos os amigos e familiares, deixa um vasto círculo de amizade em Votuporanga, São Paulo (cidade natal) e também, em Manaus.

Márcio era uma pessoa abençoada, companheira, alegre e querida pelos amigos e familiares.

Era filho do casal Dirceu Marinho Moura e Antonieta de Brito Moura. Deixa ainda os irmãos

Marcos Cesar Moura – pastor da Igreja Apostólica Plenitude de Vida, Lilian Cristina Moura e William Renato Moura.

