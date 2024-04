Homem é preso por tentativa de homicídio com garrafa em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Homem é detido pela Polícia Militar de Votuporanga (SP) por agressão durante discussão em bar

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após uma briga em um bar no último sábado (30). Segundo relatos, o indivíduo, identificado como F.V., teria agredido outro frequentador do estabelecimento com uma garrafa de cerveja quebrada.

O incidente ocorreu nas proximidades de uma conveniência no bairro Chácara das Paineiras. A vítima

foi encontrada com múltiplos ferimentos e prontamente socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após receber os primeiros cuidados, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga. Após uma busca na área, os policiais conseguiram localizar o agressor na rua Augusto Sasso. F.V. confessou seu envolvimento na briga e foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

O suspeito foi conduzido à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. F.permanece à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

www.votunews.com.br