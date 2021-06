UPA de Fernandópolis registra óbito, 19 infectados e 3 intubados

Um homem morreu após dias internado na UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis – aguardando vaga para um hospital de referência covid no Estado de São Paulo.

Ele era morador em Fernandópolis e não teve o nome e idade divulgados pelas autoridades. A vítima deve ser contabilizada no boletim que será divulgado na noite desta quinta-feira, dia 10, totalizando 241 mortes.

22 pessoas seguem internadas na UPA da cidade, três delas em situações críticas, intubadas e também aguardado a liberação de leitos/covid.

Esta semana a Prefeitura de Fernandópolis anunciou o endurecimento na fiscalização, principalmente em bares, restaurantes e lanchonetes e outros tipo de aglomerações.

“Já está mais do que na hora das pessoas se conscientizarem. Estamos com a UPA novamente cheia e muita gente fazendo festa. Muitas dessas festinhas terminaram em choro, com a morte de alguém muito querido. Já estamos multando, mas agora seremos ainda mais rígidos com os responsáveis por esses atos inconsequentes”, destacou o prefeito André Pessuto.

Entre os meses de março e maio, a Prefeitura de Fernandópolis efetuou 45 autos de infração por descumprimentos de normas sanitárias relacionadas à Covid e 01 interdição cautelar.

“Estamos há mais de 01 ano vivenciando essa pandemia, com a população cansada, o comerciante cansado, as crianças sem irem à escola, mas precisamos entender que a pandemia não acabou e vivemos hoje num momento ainda mais complexo do que o vivido em 2020. Nossos profissionais de Saúde estão exaustos e os nossos fiscais também, então peço que todos respeitem esses profissionais que trabalham para ajudar a preservar vidas”, finalizou Pessuto.