Motorista bate em motos e invade calçada no centro de Jales

A Polícia Militar de Jales atendeu uma ocorrência de trânsito na Avenida Francisco Jalles, no centro da cidade.

Segundo as informações preliminares obtidas pelo FocoNews, a condutora de um veículo Toyota RAV4 2.0, com placas de Jales, de cor preta perdeu o controle do carro, batendo em pelo menos três motos que estavam estacionadas em frente a uma farmácia naquela avenida.

O veículo só não invadiu a drogaria porque uma das motos que estavam estacionadas foi parar debaixo do mesmo. Ainda segundo informações, alguns pedestres que caminhavam naquele local se desesperaram ao ver o veículo vindo em direção a eles.

Foco News: