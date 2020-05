Com o objetivo de contribuir ainda mais com as ações socialmente responsáveis do município durante este período de pandemia, a UNIFEV se tornou parceira da campanha Votu Solidária. Para colaborar com a iniciativa, a Instituição está incentivando toda sua comunidade acadêmica e população em geral a doarem agasalhos, cobertores e roupas.

O ponto disponível para arrecadação é o antigo prédio da Realpec, localizado na rua Pernambuco, esquina com a Tietê. A polícia militar também está contribuindo com a coleta das doações. Para agendar a entrega, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3421-5323.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o médico-geriatra Luciano Melo, um dos idealizadores da Votu Solidária, explicou que as doações iniciais eram somente de alimentos e produtos de higiene. No entanto, com a chegada do frio, os voluntários viram a necessidade de também recolher cobertores e agasalhos.

“Por conta do isolamento social, acredito que não será possível a realização das campanhas do Agasalho e Arrastão da Solidariedade, iniciativas promovidas anualmente pelo Fundo Social, em parceria com diversos segmentos da sociedade. Por isso, agora, estamos pedindo a doação de roupas de frio para que o município não fique desamparado”.

De acordo com o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o apoio do Centro Universitário contribui ainda mais com a divulgação da campanha, especialmente entre os alunos, professores e colaboradores. “Por meio do nosso Núcleo de Responsabilidade Social, faremos o possível para incentivar as doações. O espírito solidário está em nosso DNA como instituição educacional”, afirmou.

Iniciada em 3 de abril, a campanha Votu Solidária já arrecadou mais de 20 toneladas de produtos para serem destinados às famílias afetadas pela crise do novo coronavírus. Semanalmente, as doações são repassadas para 26 entidades do município, que ficam responsáveis pela distribuição dos itens.