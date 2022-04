A mãe, Eliandres Ramos de Oliveira, 43 anos, explica que a família sempre viaja de motorhome para vários lugares do País. Evangélicos, eles promovem cultos por onde passam e também ajudam famílias carentes com roupas e alimentos arrecadados. Eliandres conta que, em agosto de 2020, a família até tinha decidido não viajar por alguns meses, já que Patrick estava tentando passar na faculdade, mas, recebeu um chamado da Ilha de Marajó, onde famílias precisavam de ajuda. A família arrecadou o que pôde e foi até a ilha. Mas o que era para ser uma viagem de 30 dias durou um ano e oito meses, aproximadamente.

A descoberta

No dia 31 de agosto de 2020, Patrick, que tinha celebrado na noite anterior o aniversário da mãe, acordou com o corpo paralisado. “Ali começavam os piores dias da minha vida”, disse Eliandres.

Mesmo sem conhecer quase ninguém na cidade, famílias ficavam na porta do hospital regional de Breves e se prontificavam a pegar as roupas de Patrick para lavar. Foram cinco dias até confirmar que se tratava da Síndrome de Guillain-Barré. A família conseguiu a aeronave, o leito em hospital em Belém do Pará e também a vacina para o tratamento da doença. Mas, lá no sexto andar do hospital, recebeu a notícia de que Patrick já estava tetraplégico.

Mesmo com muita fé, Eliandres se emociona lembrando que chegou a questionar o porquê daquilo estar acontecendo. “Eu até me emociono. Chegou um momento que disse pra Deus: a gente cuida das pessoas, ajuda, cumpre a missão independente da igreja, a gente prega Jesus”, diz.

Segundo a mãe, no hospital os médicos disseram que daquele momento para frente Patrick deveria passar por sessões de fisioterapia, mas poderia ficar com sequelas. Os especialistas alertaram que 75% das pessoas que desenvolvem a síndrome não reabilitam mais. “Nesse momento eu olhei para o médico e disse que eu creio e que na próxima consulta eu ia trazer meu filho andando”, contou.