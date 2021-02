Primeira Igreja Batista de Votuporanga doa 100 kits de higiene a Santa Casa

Contribuição irá beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Geral e COVID-19

“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.” (João 15:12). A Primeira Igreja Batista de Votuporanga sabe demonstrar amor ao próximo. Nesta segunda-feira (22/2), uma nova doação foi feita para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

Os membros da Igreja destinaram 100 kits de higiene para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. No total, foram 400 produtos entre sabonetes, esponjas de banho, cremes e escovas dentais.

O objetivo foi auxiliar a Instituição, com recursos das contribuições e ofertas. Os materiais irão beneficiar os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Geral e COVID-19 do SUS.

A gerente de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva, Amanda Maris Borssoni Saura da Costa, ressaltou a importância da doação. “A colaboração garante a continuidade dos hábitos de higiene pessoal, que era feita em casa, e agora ocorre no Hospital. Com essa ajuda, iremos entregar os kits para todos os assistidos que necessitam de cuidados intensivos”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a ação da Igreja. “Em nome dos médicos, colaboradores e voluntários, queremos agradecer a Primeira Igreja Batista em nome do presidente Edvalter Bonfim Francisco. Vocês são importantes parceiros, que contribuem com a assistência hospitalar, com muita qualidade e humanização dos atendimentos. Fazem a diferença, demonstrando serviço em prol de nossos pacientes”, finalizou.