Oportunidade: Caef promove oficina sobre reintegração social e cidadania a atendidos

Capacitação foi em parceria com Senac e abordou políticas públicas de ressocialização; foram desenvolvidas diversas atividades e apresentação de cursos da unidade de ensino

Visando oportunizar nova chance de ressocialização e também o acesso ao mercado de trabalho, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Central de Atenção ao Egresso e Família (Caef), promoveu no mês passado a “2ª Oficina de Empregabilidade – Novos Horizontes”. A capacitação, realizada em parceria com o Senac, foi direcionada aos atendidos do órgão na busca por políticas públicas que os auxiliem na retomada da confiança para a vida em sociedade e também para o mercado de trabalho, por meio de orientações, oficinas temáticas e qualificação profissional, através dos cursos gratuitos oferecidos pela instituição educacional.

Entre as atividades desenvolvidas, os participantes puderam conferir oficinas como a de elaboração de currículo, apresentação pessoal e entrevista de trabalho, momento de relaxamento com SPA dos pés e encaminhamento para vagas de trabalho, por meio de canais de emprego, como a plataforma EmpregaVotu, além do contato com os cursos gratuitos oferecidos pelo Senac.

O evento foi idealizado pelo técnico responsável da Caef, Fabrício Kaiser e contou com a participação de profissionais da instituição educacional; e da Juíza Vara de Execuções Criminais, doutora Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, que destacou a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Central e a parceria estabelecida com a instituição de ensino, na busca pela efetivação da finalidade de ressocialização da pena.

Caef

A Central de Atenção ao Egresso e Família é um órgão da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em funcionamento no município através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Votuporanga. Entre os objetivos, a unidade articula a rede social de apoio, serviços e políticas, através do fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade dos atendidos em vulnerabilidade social e penal.

O desenvolvimento do programa tem por base a assistência direta, o estreitamento dos vínculos familiares, a construção e ampliação da rede social de apoio, parcerias com órgãos governamentais ou não, além de projetos que priorizam a capacitação profissional e a geração de renda.

A unidade está localizada na Rua Goiás, nº 3.597 (Patrimônio Velho) e o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O telefone para mais informações é o (17) 3422-4614.