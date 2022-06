Alimentos foram destinados para a celebração junina dos beneficiados pelo projeto Votuporanga em Ação, da Prefeitura

A UNIFEV mais uma vez abriu as portas do seu Memorial, no Campus Centro da Instituição, para a realização de uma doação de alimentos à Secretaria dos Direitos Humanos, da Prefeitura de Votuporanga. Na manhã da última sexta-feira (dia 24), o projeto Votuporanga em Ação recebeu donativos para a sua celebração junina.

Na ocasião, estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas José Gianoti; o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira; a chefe de setor de Direitos Humanos, Andressa Morais; a assistente social, Andrea Cristina Zamberlan; e o contemplado pelo projeto Breno Inácio.

Ao todo, foram doados 100 litros de leite, 15 quilos de pipoca e 1.400 unidades de doces diversos. Os alimentos integrarão o cardápio da festa junina do Votuporanga em Ação, no dia 1º de julho, na Associação Antialcoólica de Votuporanga. Serão contemplados 270 integrantes do projeto e suas famílias.

Segundo Pereira, a doação reforça a parceria da UNIFEV com a secretaria e beneficia quem realmente precisa, levando alegria aos bolsistas do programa e seus familiares, que foram especialmente chamados para a festa.

Para Gianoti, a Instituição tem marcado presença na comunidade justamente pela responsabilidade social que exerce. “Ajudar e contribuir com mais esse evento leva felicidade e satisfação para a população que necessita, de fato, da nossa atenção”, concluiu.

Votuporanga em Ação

O Votuporanga em Ação é um projeto municipal que oferece bolsa auxílio-desemprego no valor de meio ou um salário mínimo, de acordo com a carga horária, mais uma cesta básica. O período é de seis meses, que pode ser renovado para até um ano.

Podem se inscrever pessoas com idade entre 18 e 65 anos, que cumpram os quesitos socioeconômicos determinados pelo projeto.

Serviço

Secretaria de Direitos Humanos

Endereço: Rua São Paulo, 3771 – Patrimônio Novo

Fone: (17) 3422-2770