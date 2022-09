Família procura mulher de 40 anos desaparecida há quase uma semana

Uma família de Cedral (SP) procura uma mulher, de 40 anos, que está desaparecida desde o último dia 13/09/2022. Katiane da Silva Ferreira desapareceu em um Ford Ká, prata, com placas de Praia Grande (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela filha dela, Thayná Ferreira Felix Rodrigues, a mãe foi vista pela última vez, na terça-feira, (13/09), por volta das 11h00, em frente à casa de uma idosa onde trabalha como cuidadora. Ela relata que sua mãe não possui vícios e que nunca saiu sem dar notícias.

Trecho do BO diz que Thayná não conseguiu falar mais pelo telefone com a mãe e sua última visualização no WhatsApp foi na terça, às 10h50. Katiane estava em seu carro, um Ford Ká, cor prata, com placas de Praia Grande.

Para a Gazeta a filha conta que a família está desesperada por notícias e que não sabe o que pode ter acontecido. Katiane mora em Cedral com a filha Thayná, de 23 anos, com o outro filho de 16 anos e também com a mãe dela.

“A minha avó não dorme e está desesperada sem saber notícias dela. Recebemos uma informação de que na quarta-feira da semana passada ela foi vista em Mirassolândia (SP) abastecendo o carro, mas infelizmente não sabemos se é verdade”, fala Thayná.

A filha conta ainda que a mãe teve um relacionamento com um homem, mas ele não aceitava o fim do relacionamento e havia conseguido medida protetiva contra ele. “Em janeiro desse ano ele quebrou essa medida e acabou sendo preso pela polícia, mas recebemos a informação de que ele saiu da cadeia na última terça-feira, no mesmo dia do desaparecimento dela. Agora não sabemos se ela pode ter ido encontrar com ele e ele ter feito alguma coisa para ela”, comenta.

O caso já está sendo investigado pela delegacia de Cedral, porém, ainda não há pistas do paradeiro de Katiane. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou também entrar em contato com a Gazeta através do WhatsApp.

Gazeta do Interior