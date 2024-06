8º Leilão de Américo de Campos será neste domingo em prol a Santa Casa de Votuporanga

Evento terá início às 11h, no recinto de exposições José Catalano; renda para a Santa Casa de Votuporanga

Convidamos você e sua família para o 8º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento será realizado neste domingo (16/6), a partir das 11h, no recinto de exposições José Catalano, em Américo de Campos.

Este leilão, organizado inteiramente por voluntários dedicados, é uma oportunidade única para apoiar uma causa nobre. Todo o dinheiro arrecadado será destinado ao tratamento dos pacientes do Hospital.

Por que participar?

– Solidariedade: Ajude a Santa Casa a continuar oferecendo atendimento de qualidade a quem mais precisa.

– Diversão para toda a família: Além do leilão de gado, teremos diversos brindes. Aproveite também a venda de espetinhos, lanches e bebidas.

– Comunidade unida: Venha se encontrar com amigos e vizinhos e fazer novas amizades em um evento de solidariedade e amor.

Vagner Renan dos Santos, o querido Vagninho Derramado, explica a importância desta iniciativa e faz um convite especial. “Sabemos o quanto somos bem atendidos na Instituição. Por isso, estamos realizando este leilão. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas, se precisar de atendimento urgente na nossa região, a Santa Casa de Votuporanga estará lá para você. Convido todos a participar e contribuir com essa causa nobre. Venha com sua família e amigos para fazer a diferença!”, disse.

Sua participação é essencial! Contribua com doações de gado ou outros itens para o leilão. Entre em contato com nossos voluntários: Antônio Perereca: (17) 99649-6714; Félim Gil: (17) 99635-6853 e Vagninho Derramado: (17) 99776-7953.

Rosemir Lopes, o Milão, responsável pelo Setor de Captação de Recursos do Hospital, destaca: “O leilão de Américo de Campos é crucial para a Santa Casa. Agradecemos profundamente aos incríveis organizadores, que dedicam tanto tempo e esforço para fazer deste evento um sucesso. A todos que doaram e contribuíram, nosso muito obrigado por ajudar a salvar vidas todos os dias. Sem vocês, nada disso seria possível. Não temos dúvidas de que será mais uma edição abençoada”.

Não perca esta oportunidade de fazer a diferença! Venha participar, se divertir e contribuir para uma causa que salva vidas. Esperamos por você!