Uma gestante de Guapiaçu (SP) deu à luz à um bebê a caminho do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), nesta última terça-feira, (03/01/2023).

De acordo com a equipe médica, a gestante, Lídia Bertoldo de Matos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Guapiaçu, ontem pela manhã, apresentando contrações. Ao ser regulada para a Unidade Hospitalar – HCM, acabou entrando em trabalho de parto ainda dentro da ambulância, quando deixava a rodovia Washington Luís e acessava a Avenida Alberto Andaló.

A equipe médica, composta pela médica Dra. Mayra, pela técnica de enfermagem Cristiane e também pelo motorista Wellington, realizou, com sucesso, o parto do bebê, um menino. A criança nasceu saudável e foi encaminhada, junto com a mãe, para o hospital, para melhor avaliação e passar por cuidados especializados.