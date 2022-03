Subsídio da Prefeitura passará de R$ 1,25 para R$ 4,04, desta forma, quem utiliza o serviço continuará pagando R$ 3,15 O prefeito Jorge Seba enviou projeto de lei à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (28/3), com objetivo de não aumentar a tarifa do transporte público no município. Desta forma, o subsídio da Prefeitura passará de R$ 1,25 para R$ 4,04 mantendo, portanto, o mesmo valor final pago pelos usuários do serviço, que é de R$ 3,15. Podem usufruir do subsídio quem tem o cartão Transporte Cidadão. “A mudança se faz necessária para que o transporte coletivo urbano continue viável no município. Desta forma, a população não será onerada com aumento na tarifa e a prestação do serviço segue com a qualidade que já é reconhecida em Votuporanga”, disse o prefeito Jorge Seba, ao manter o mesmo valor que vem sendo praticado há três anos. Transporte Cidadão

O programa Transporte Cidadão tem como objetivo incentivar o uso do transporte público na cidade. Para usuários que possuem o cartão do programa, a Prefeitura de Votuporanga subsidia parte da passagem, reduzindo o preço do bilhete. Interessados em adquirir o cartão do Programa Transporte Cidadão devem comparecer ao escritório da Expresso Itamarati (concessionária que presta o serviço no município), localizado na rua São Paulo, 3611, com RG e CPF em mãos e comprovante de residência atualizado, para retirar gratuitamente a primeira via.