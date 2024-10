Objetivo é despertar o olhar sobre a cultura, a diversidade étnica e a inclusão

A Unifev, por meio do Núcleo de Direitos Humanos (NDH) e Núcleo de Cultura e Artes (NCA), promove o concurso cultural de fotografia “Consciência Negra: um olhar sobre a diversidade”, com inscrição até 10 de novembro.

A proposta visa sensibilizar as comunidades acadêmica e externa de Votuporanga a despertar o olhar sobre a temática consciência negra. O concurso é aberto à comunidade acadêmica Unifev e aos votuporanguenses com mais de 18 (dezoito) anos de idade. É vedada a participação de fotógrafos profissionais. A inscrição on-line é gratuita e pode ser feita pelo link: [unifev.edu.br/concursoculturalfotografia]unifev.edu.br/concursoculturalfotografia

Os proponentes devem enviar até 3 (três) registros fotográficos em arquivo digital, em formato JPEG na resolução mínima de 1080x720px, retrato, dentro da temática da valorização da consciência negra. É necessário também preencher e encaminhar no ato da inscrição os anexos Declaração e Autorização para uso de imagem, no link: [unifev.edu.br/anexos-concursofoto]unifev.edu.br/anexos-concursofoto

Poderão serão utilizadas qualquer câmera fotográfica para realizar os registros, incluindo câmeras de aparelhos móveis, como telefones celulares.

A comissão julgadora será composta pelos membros do Núcleo de Direitos Humanos e Núcleo de Cultura e Artes da Unifev. Os resultados serão divulgados no dia 12 de novembro pelas redes sociais da Unifev.

A melhor fotografia será premiada com uma ring light de pé. As trinta melhores fotografias receberão o certificado de premiação, serão impressas e expostas em formato físico e digital em evento da Semana da Consciência Negra no Câmpus Centro e na Cidade Universitária, e divulgadas nas mídias internas e externas, redes sociais da Unifev, site NDH – Núcleo de Direitos Humanos, catálogos, e em todo e qualquer evento, campanha ou promoção relativa ao Concurso.

A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, Profa. Dra. Nínive Pignatari, ressalta a importância da promoção do concurso cultural. “A Unifev pretende ressaltar a cultura e a temática consciência negra, bem como promover a diversidade étnica, a inclusão e o interesse pela fotografia artística”, comenta.

Confira o Regulamento do Concurso Cultural de Fotografia no link: [unifev.edu.br/regulamento-concursofoto]unifev.edu.br/regulamento-concursofoto