Secretaria de Direitos Humanos e Fundo Social entregam cobertores novos para pessoas em situação de rua

Repasses foram feitos com arrecadações da campanha Aquece Votu; atendidos estavam nas praças Santa Luzia e Matriz

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Rose Seba, foi para as ruas entregar cobertores novos para as pessoas em situação de rua. Ela esteve acompanhada pelo secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira. As peças foram doadas pela população ao Fundo Social, por meio da campanha Aquece Votu. “Se todos ajudassem ao próximo, o mundo seria bem melhor”, disse a primeira-dama.

A equipe esteve nas praças Santa Luzia e da Catedral Nossa Senhora Aparecida (Praça da Matriz). Durante a abordagem social, o secretário Emerson Pereira ofertou encaminhamento para acolhimento, clínica de tratamento psicossocial e de combate à dependência química, passagem para suas cidades de origem e até trabalho por meio do Projeto Votuporanga em Ação 2. “O que podemos notar é que, apesar de todos os nossos esforços em oferecer ajuda, eles ainda preferem ficar nessa situação de vulnerabilidade social”, destacou.

Já a primeira-dama aproveitou para divulgar os projetos sociais, como o Roupa Solidária, que disponibiliza roupas e calçados gratuitos; e o Prato Solidário, que distribui marmitas gratuitamente através de parceria com as entidades: Apae, Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Comunidade São Francisco de Assis e Igreja Adventista.

Doações

Quem quiser colaborar com a campanha Aquece Votu pode levar agasalhos e cobertores até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O endereço é rua Pará, n.º 3227. Outro ponto de arrecadação é o programa Votu Solidária, na Rua Pernambuco, 3246 (antiga Realpec), das 8h às 18h, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8h às 12h. Quem quer doar mas não tem como entregar nos pontos de arrecadação, pode acionar a Polícia Militar para buscar as doações através de agendamento pelo telefone 3421-5323.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos fica na rua São Paulo 3771, Centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.