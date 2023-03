Unifev realiza aula magna com publicitário para alunos de três cursos

Estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda participaram do evento realizado na Cidade Universitária

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da Unifev promoveram na noite da última terça-feira (14/3) a aula magna “Você não controla o mundo, só a sua marca”, ministrada pelo publicitário Lucas Chiqueto. Além da comunidade acadêmica, o evento foi aberto ao público externo e realizado na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária.

Cada inscrito na aula magna doou três litros de leite longa vida para assistir à palestra. Ao todo, foram arrecadadas 400 unidades, que serão repassadas para entidades assistenciais de Votuporanga.

Estiveram presentes no evento, o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, as coordenadoras dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e de Publicidade e Propaganda, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, além de alunos das graduações.

“Um importante momento de troca. A Unifev realiza ações que vão desde a formação intelectual à construção de valores, para que o nosso aluno se torne melhor profissionalmente e como pessoa”, destacou o reitor.

O objetivo foi demostrar aos alunos que os conhecimentos técnicos trabalhados em sala de aula estão voltados ao mercado de trabalho, explicou a Profa. Ma. Vanessa Zeitune. “Esta é uma oportunidade de mostrar a realidade de mercado não somente de nossa região, mas em nível nacional. É uma satisfação imensa realizar esse evento, trazer esses alunos pra conhecer a estrutura da Unifev, trocar experiências e conhecer um pouco da história do Lucas, nosso egresso, e que hoje é um profissional de destaque”.

O palestrante falou sobre a importância da construção do posicionamento de marca para as empresas. “Fiz uma mescla de marcas empresariais e marcas pessoais. A palestra aborda a importância das pessoas se entenderem, se conhecerem, se posicionarem no mundo e contarem sua própria história, porque quando você não tem capacidade de contar a sua própria história, as outras pessoas vão contar do jeito delas”.

Responsabilidade Social

A previsão é de que na aula magna da próxima segunda-feira (20/3), também promovida pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, mais litros de leite sejam arrecadados. Será um formato dinâmico de bate-papo sobre o cenário atual do mundo dos negócios, que contará com a participação de convidados.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site unifev.edu.br/aulanegocios