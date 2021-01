Campus Centro e Cidade Universitária receberão mais de 2,5 mil candidatos do município e região; protocolos de segurança deverão ser seguidos rigorosamente

A UNIFEV receberá, nos próximos dois domingos (dias 17 e 24), mais de 2,5 mil candidatos do município e de toda a região para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A avaliação será realizada nos dois campi da Instituição (Centro e Cidade Universitária), às 13h30 (horário de Brasília).

Pela primeira vez, haverá a alternativa da aplicação do Exame de forma digital. Para quem optou pelo novo formato, as provas serão em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No total, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram.

Na forma presencial, os portões serão fechados, pontualmente, às 13 horas. Por essa razão, recomenda-se que os participantes compareçam aos locais de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência.

No que diz respeito à avaliação, as duas versões terão a mesma estrutura. No primeiro dia, serão aplicadas 45 questões objetivas de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão mais 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de Matemática.

Em razão da atual pandemia da Covid-19, todo o cronograma do Exame teve que ser alterado e algumas regras, além dos protocolos habituais de segurança, deverão ser seguidas. Conforme informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), serão disponibilizadas máscaras de proteção individual aos presentes (candidatos e colaboradores) e álcool em gel em todas as salas.

Para evitar aglomerações, a capacidade das salas de aplicação foi reduzida de forma a permitir um maior distanciamento. Segundo o INEP, todas as medidas deverão ser cumpridas rigorosamente, caso contrário, o candidato poderá ser, até mesmo, eliminado.

COLÉGIO UNIFEV

Nesta semana, o Colégio Unifev intensificou a preparação de seus alunos para o Enem. Além dos diversos simulados realizados ao longo de 2020, os estudantes estão participando de aulas diárias de revisão, realizadas na plataforma Teams.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, 100% dos alunos da Escola optaram por realizar a prova de forma presencial.

“As atividades estão sendo direcionadas a todos os estudantes do Ensino Médio, não se restringindo apenas aos alunos da 3ª série. Como o primeiro dia do Exame será focado nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens, então, nesta semana, estamos revisando conteúdos das disciplinas de História, Filosofia, Sociologia, Geografia e Português (com ênfase na redação). Na próxima semana, será a vez das áreas de Química, Física, Matemática e Biológicas. Com todo esse apoio, certamente, nossos alunos estarão mais confiantes e seguros”, finalizou.

Nos dois dias, os candidatos deverão levar um documento de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta preta (fabricada em material transparente) e o Cartão de Confirmação de Inscrição. Nele, estão as informações sobre a sala, o andar e o local onde será realizado o Exame.

As notas do Enem também são válidas para matrícula na UNIFEV, sem a necessidade de realizar o Vestibular tradicional. Mais informações podem ser obtidas no site: www.unifev.edu.br/vestibular e pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.