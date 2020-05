Faculdade FUTURA: desafios da educação superior em momento de pandemia

Em entrevista on-line ao Votunews , Angela Peizini , Diretora Acadêmica da Faculdade Futura de Votuporanga/SP e o doutor em educação, Daniel Carreira Filho representante do Grupo Faveni, falaram sobre os caminhos, tendências e ações para estruturar a aprendizagem diante de uma nova realidade imposta.

A educação no Brasil apresenta desafios de várias ordens, as quais: estruturais, pedagógicos, financeiros, sociais, culturais e agora diante do Covid-19 também de enfrenta as incertezas do pós pandemia.

Com exclusividade ao Votunews, a pedagoga, mestre em educação e doutoranda, Angela Peizini – Diretora Acadêmica da Faculdade Futura de Votuporanga/SP; assim, como o Daniel Carreira Filho – mestre e doutor em educação, representante do Grupo Faveni.

Em uma entrevista on-line, estando Angela Peizini, em Venda Nova do Imigrante/ES e Daniel Carreira Filho, em São Paulo/SP; o Votunews questionou sobre os desafios da educação em tempo de pandemia, assim como as estruturações da Faculdade FUTURA (instituição que possui como mantenedor o Grupo Faveni) diante da nova realidade imposta.

Votunews: Diante da complexidade do enfrentamento da pandemia de Covid-19, o que a Faculdade FUTURA precisou alterar quanto à estrutura para garantir aos alunos, educação com a mesma qualidade?

Daniel Carreira Filho: “Antes de falar sobre o que se fará ou que se faz, é importantíssimo diferenciar muito bem, o que vem a ser ensino presencial, ensino à distância, ensino remoto e ensino hibrido, são definições que estão ainda pouco compreendidas numa sociedade que foi lançada pela força e pela brutalidade da pandemia para caminhos que desconhecia. Nós estamos caminhando sobre pedras, ocultas em mares de incertezas, mas temos que caminhar e levar as pedras, pois mais adiante essas pedras poderão ser soluções para galgarmos outros um outro espaço. Em primeiro momento, é superar a compreensão que a sociedade como um todo, tem sobre esses modos de ensino; a escola foi muito criticada por muitos anos, e quando falo escola, falo em todos os níveis, por que ela não se aprimorava, não buscava novos caminhos, ela não buscava se diferenciar ou até mesmo acompanhar as novas tecnologias.

De repente, todos nós fomos colocados nessa situação, de continuarmos um processo de aprendizagem, sem a presença física no mesmo espaço. A única diferença entre que nós temos do ensino totalmente presencial, para o ensino remoto que nós oferecemos nesse momento para os alunos, nos cursos presenciais da FUTURA é que foram derrubadas as paredes, não há mais uma parede de nos confine numa mesma sala, para dialogarmos. Pela tecnologia é possível estarem presencialmente, embora cada um esteja em sua casa, dialogando com seus professores, seus colegas, permitindo a discussão da mesma forma. Na sala de aula, você levanta a mão para dizer ao professor “quero falar com você”; na internet, você clica no ícone no canto da tela, que vai dizer ao professor que o aluno tem um questionamento a fazer. Ou seja, a sala de aula superou as barreiras físicas de uma sala comum.”

Votunews: Quais as diferenças entre “ensino remoto” e o já tradicional “EAD”?

Daniel Carreira Filho: “No ensino EAD, o conteúdo é posto por “N” formas de tecnologias distintas e o aluno a seu tempo, acessa; ou seja, ele não está simultaneamente participando do processo. Existe uma confusão, por acreditarem que ao migramos para o ensino remoto, estaríamos fazendo o mesmo que o ensino à distância e, não é. No ensino remoto, o professor no mesmo horário de suas aulas presenciais estará dialogando e desenvolvendo seus conteúdos.”

Angela Peizini: “É importante lembrar que nós não estamos inventando nada, nós estamos seguindo a Portaria 343 e 345 do dia 17 e do dia 19 de março de 2020, em que o Ministério da Educação, de acordo com todas essas questões que foram surgindo com a pandemia, eles colocaram a possibilidade de as instituições de ensino substituírem o ensino presencial pelo ensino remoto, através das tecnologias de comunicação e informação; então nós estamos seguindo a legislação para que nós tenhamos a possibilidade da continuidade do semestre letivo, sem prejuízo aos alunos. Estamos fazendo tudo em tempo real e isso confere ao aluno a possibilidade de manter a jornada de estudo. Alteramos a metodologia, tiramos as paredes de tijolos e colocamos telas de computadores e celulares. Mas para que tudo isso pudesse acontecer, tivemos que ampliar nossos relacionamentos com nossos alunos e professores. Tivemos que passar por treinamentos, mudanças metodológicas, tudo isso com muito dialogo.”

Votunews: Na prática, quais as principais diferenças que o aluno perceberá entre as modalidades EAD e Ensino Remoto?

Angela Peizini: “O primeiro ponto é o atendimento. No EAD tradicional, o aluno faz a comunicação através de um protocolo e, esse protocolo tem o prazo de até 48 horas para ser respondido; por exemplo, o aluno tem uma dúvida, ele vai lá e um protocolo, depois espera até que essa dúvida seja respondida. Já no Ensino Remoto, essa dúvida é respondida em tempo real pelo professor; se ele tem uma dúvida agora, ele consegue sanar agora, sem a necessidade de espera.

Daniel Carreira Filho: “É importante dizer também que o aluno presencial da Faculdade FUTURA, também vivência segundo a legislação em vigor, 20% do conteúdo que recebe já é feito pelo EAD. Ele pode vivenciar efetivamente o ensino à distância e agora o ensino remoto. Inclusive, existe uma portaria ministerial autorizando que este processo de EAD seja elevado para 40% do total de disciplinas ofertadas pela instituição, mas nós ainda não o fizemos.”

Votunews: Diante das adequações para o ensino remoto, capacitação de professores, investimentos em plataformas digitais para padronização das aulas, dentre outras medidas por si só, já é garantia de uma formação de excelência ou exigirá ainda maior comprometimento do aluno, já que o ensino passa a ser integralmente on-line?

Angela Peizini: “A primeira coisa que nós fizemos foi uma semana de ajustes, fomos percebendo o que estava acontecendo, como os professores estavam fazendo e percebemos a necessidade de padronizar. Então, buscamos uma padronização metodológica através de duas plataformas: GoToMeeting e Google Classroom.

De forma institucional, nosso mantenedor está fazendo parceria com uma instituição, onde nós vamos usar todas as ferramentas do Google, que é o Google for Education; então, além do que nós já estamos fazendo agora, já estamos vendo coisas que iremos usar no futuro. Isso tudo, com treinamentos, formações continuadas com os professores e em conversa com os alunos também, pois à medida que vamos fazendo adaptações nas metodologias, precisamos repassar para os alunos; tudo em comum acordo.

Outra coisa que é importante falar nesse momento de comprometimento, formação, é que essa pandemia abriu um novo horizonte em termos educacionais; então não existe pensar numa volta à normalidade, como tem muita gente falando assim: ‘quando voltar à normalidade’… Acredito que não vamos voltar à normalidade, não vamos a aquilo que era antes, vamos ter uma nova normalidade no pós pandemia.

É fundamental a responsabilidade do aluno pela aprendizagem, porque nós viemos de um padrão onde o professor é o responsável pela aprendizagem em uma forma de instrução, um ensino e aprendizagem muito tradicional. Hoje, o que isso abre para a gente, é uma oportunidade de vermos a educação de uma forma diferente, em que o aluno é responsável pela sua formação, é responsável pela sua aprendizagem e a educação não é mais instrumental, é uma educação para uma nova forma de ser, de agir, pensar, uma nova forma de ver o mundo. Acho que isso é o grande horizonte que se abre tanto para os professores, quanto para os alunos.”

Daniel Carreira Filho: “Passamos por algumas fases, dificuldades, avanços, dificuldades, novos avanços e tudo mais… isto é a educação. Nós não temos mais como prever o que vai acontecer, por exemplo, em agosto. Então, como é que eu preparo os seres humanos para as incertezas? Será que padronizar seria o caminho? De fato, não tem sido. Porém, dar ferramentas, abrir esse leque de ferramentas e permitir que a aprendizagem ocorra é o grande segredo nesse momento, hoje, poderá não ser daqui dois ou três meses.”

Votunews: É possível reproduzir de maneira fidedigna a qualidade do ensino remoto quando comparado ao presencial, no tocante ao conteúdo e assimilação das disciplinas?

Angela Peizini: “Então, acho que voltamos a essa questão da responsabilidade de aprendizagem como sendo algo do aluno. Nós não estamos no momento de comprar, acho que não existe essa comparação ao que eu fazia no presencial, lá dentro da sala de aula de tijolos e, o que eu estou fazendo agora, na sala de aula do ensino remoto. Acho que não existe comparação, porque são mercadologias diferentes.

O que existe hoje é que nós estamos na era da conectividade, onde o professor precisa estar conectado. Precisa estar atento a essas tecnologias. Como usar e, como fazer isso de forma criativa. Por que eu tenho um aluno que está em casa e, nós sabemos que em casa ele terá outras questões que chamam à atenção dele; então é a criatividade do professor ao transmitir essa aula na sala virtual que vai faz fazer com que o aluno sente na frente à tela e permaneça ligado na aula.”

Votunews: Uma das preocupações dos formandos é o diploma, nesta modalidade de ensino remoto, que tipo de formação constará, podem haver prejuízos?

Daniel Carreira Filho: “Certeza absoluta que não. Não consta no diploma do aluno a modalidade de ensino que ele participou. O itinerário formativo, tanto no presencial, quanto à distância ou o hibrido é o mesmo.”

Votunews: Existe prognóstico de retomada do ensino totalmente presencial?

Angela Peizini: “Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos 20% do conteúdo em EAD, de acordo com as portarias do Ministério da Educação. Hoje, estamos seguindo os decretos dos governadores, esperando respostas, pois temos que voltar com a mais absoluta segurança de que não vamos permitir o contágio dentro da instituição, de nossos alunos e nossos funcionários. Hoje, caminhamos para o ensino hibrido, onde temos a tecnologia como aliada da aprendizagem.”

Votunews: Falando de calendário escolar, das alterações, decretos, enfrentamentos do coronavírus, o ano letivo será prejudicado?

Angela Peizini: “Exige de nós uma outra postura, por exemplo, tem alunos que possuem dificuldade com a tecnologia, com conexão de internet. Logo, precisamos ter uma flexibilidade quanto a isso, não que seja fácil ou difícil, é uma nova forma de computar a presença do aluno, de enviar as atividades, como que o aluno vai participar dessas aulas sem que ele tenha prejuízos, são novas formas de fazer.”

Daniel Carreira Filho: “Nós temos acompanhado diariamente o acesso do aluno, a permanência dele na plataforma; a migração da plataforma totalmente em imagens para uma outra plataforma, o Google Classroom, que é um fórum. Isso tudo está sendo vivenciado e, está vivência ou convivência ela vai permitir que processemos alterações profundas, futuramente. A alunos que desistem do processo; por isso, existe um trabalho intenso por parte da instituição, de diálogo para que eles entendam como será a vida no pós pandemia. Eles estão deixando de viver esse momento e não interpretando o aprendizado.”

Votunews: No financeiro, a Faculdade FUTURA desenvolveu algum programa facilitador para aqueles alunos que desejam continuar seus projetos educacionais, mas estão enfrentando dificuldades financeiras, é possível uma negociação, um desconto?

Angela Peizini: “Tenho feito um acompanhamento bem próximo desses alunos que se sentem desmotivados, que solicitam trancamento. Digo para eles que nós estamos vivendo um momento em que nosso script de vida ele está sendo colocado à prova. Diante desse quadro, temos outras formas de fazer, outras formas de ver as coisas. O curso superior é importante por quê? Porque nós não sabemos o futuro. O curso superior me dá oportunidade de outros desenvolvimentos, é a partir do curso superior que conheço outras pessoas, outras relações e novas aprendizagens. Essas novas relações podem servir para meu futuro. Parar significa menos oportunidades, pois novas oportunidades podem se abrir mesmo em momentos de dificuldades, o curso superior nos dá essa oportunidade de reinvenção: da profissão, da aprendizagem e da criatividade.

Não só agora, mas desde de sempre nós fazemos esse tipo de negociação, pois não é só nesse momento que as pessoas passam por dificuldades, claro que com a pandemia as dificuldades se ampliam, então ampliamos também nossas possibilidades de conversa. Tanto que não é só agora que fazemos isso, que no começo do ano, nosso vestibular foi lançado a um preço promocional de R$ 250,00. Já é um costume do grupo educacional, através do nosso mantenedor, de pensar muito sobre isso, como o lema que ele usa ‘não existem obstáculos para seus sonhos’. Por isso, nós oferecemos sim, descontos e renegociações aos nossos alunos.”

Daniel Carreira Filho: “Temos acompanhado no Brasil essa média de trancamentos e evasão, que atualmente está em torno de 27%. A FUTURA não atingiu esse patamar, está muito a baixo dele, justamente pelas ações que a direção acadêmica, alguns professores e funcionários da casa começaram a fazer junto aos alunos, tentando interpretar o que está acontecendo com ele, para encontrarmos uma solução para que seja possível ele não trancar, não bloquear o próprio processo. Alguns, não houve caminho. Algo que presencial, EAD ou não, iria acontecer… por inadaptação ou inaptidão para aquilo que ele imaginava ser o caminho dele, mas a ação da FUTURA tem sido muito favorecedora em dar oportunidade para todos nossos alunos.”

Votunews: É possível aproveitar a quarentena para retomar os estudos, diminuir a ansiedade se concentrando para aprender mais e melhor?

Angela Peizini: “Dizia que não só é possível, como é necessário. Precisamos nos organizar para o pós pandemia, é fundamental que mantenhamos nossas rotinas de estudo ou que voltamos a estudar. Que possamos criar uma possibilidade de carreira para que estejamos aptos a atender as demandas que vão surgir. Quem estiver preparado, com certeza vai conseguir alcançar boas oportunidades. A quarentena pode ser o momento de organizar os nossos projetos, pensar na possibilidade de prestar um processo seletivo. A FUTURA fará um processo em junho, a partir de 22 de junho e vamos até o dia 03 de agosto. Uma boa oportunidade para voltar a estudar.”

Cursos oferecidos:

Modo Presencial: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Tecnólogo em Recursos Humanos

Modo EAD: Ciências Contábeis, Pedagogia

Faculdade FUTURA fica localizada na Avenida Vale do Sol, nº4876, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga/SP. Telefone: 0800-590-4000 / (17) 99645-5803 (das 13h30 às 22h30)