Aulas nas escolas estaduais de Votuporanga serão suspensas no Dia do Professor

Atividades administrativas seguirão normalmente; aulas serão retomadas na quarta-feira.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta segunda-feira (14) a resolução que oficializa o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, como um feriado escolar em toda a rede estadual. Em Votuporanga, assim como nas demais cidades, mais de 5 mil escolas estaduais terão suas aulas suspensas na terça-feira, com retomada prevista para a quarta-feira (16).

A decisão, publicada no Diário Oficial, contempla todos os professores da rede estadual de ensino, garantindo o dia de descanso aos profissionais. Apesar da suspensão das aulas, as unidades escolares permanecerão abertas para atividades administrativas. De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, o objetivo é reforçar o reconhecimento e valorização dos docentes.

Ainda segundo a Seduc-SP, todas as escolas estaduais devem cumprir o calendário de 200 dias letivos. Se houver necessidade de ajustes, as unidades deverão reorganizar as datas para garantir a reposição das aulas.