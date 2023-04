Evento contou com a participação do escritor de literatura infantil Prof. Me. Anderson Novello e da contadora de histórias Profa. Esp. Wesley Rossini

A Pedagogia da Unifev realizou uma imersão no universo da ludicidade para os alunos do curso. Em alusão ao Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23/04, a graduação promoveu duas atividades sobre o universo infantil em evento realizado no Espaço Startup da Cidade Universitária, na última segunda-feira (dia 24).

O primeiro convidado da noite foi o Prof. Me. Anderson Novello, que é escritor de literatura infantil e palestrou sobre “A importância da leitura diária”. Novello é mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em ensino da arte e gestão das organizações educacionais e graduado em Letras/Português e Artes Cênicas.

Na oportunidade, o autor compartilhou suas experiências sobre o universo literário, desde o seu primeiro contato com um livro até as irreverentes experiências vividas com as crianças em visitação às escolas. Além disso, destacou a necessidade da leitura na formação do indivíduo. “Não tem como formar leitores com discursos, só com exemplos”, destacou.

Para fechar com novos aprendizados e muita alegria, a segunda atividade da noite abordou a criatividade e a energia da “contação de histórias”. Com fantoches, a Profa. Esp. Wesley Cristina Rossini explicou sobre ferramentas e métodos para criar boas narrativas e captar a atenção de crianças.

Também diretora da Kindergarten School de Votuporanga, Wesley é apaixonada pela educação infantil. “À frente da escola, vejo como oportunidade poder implementar toda a magia das histórias na aprendizagem das crianças”, explicou.