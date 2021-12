UNIFEV: Quatro finalistas do Melhor Estudante ganham bolsas integrais

Em mais um ano, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), como parceira do Rotary Club 8 de Agosto, concedeu bolsas integrais de estudo para o Colégio Unifev. Em uma iniciativa inédita, quatro finalistas do concurso “O Melhor Estudante de Votuporanga”, de um total de sete, foram premiados e irão cursar, a partir de 2022, todo o Ensino Médio gratuitamente na Escola.

Os vencedores foram: Gustavo Andrade dos Santos e Caíque Barcelos Borges, da E.E “Sebastião Almeida Oliveira” (SAO); e Beatriz Pinheiro Perciliano e Ana Clara André Lima, da E.E. “Sarah Arnold Barbosa” (SAB).

A cerimônia de premiação foi realizada na noite da última segunda-feira (dia 13), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O evento contou com a presença das coordenadoras do Colégio Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni e Profa. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates; do Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; de autoridades locais e representantes de outras escolas, além de membros do clube de serviço, alunos e seus familiares.

Realizado há 19 anos pelo Rotary Club 8 de Agosto, o tradicional concurso visa a avaliar e premiar os melhores alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas do município.

Para o Reitor, por mais uma vez, a FEV reafirma o seu compromisso social com a comunidade. “A Instituição é pioneira no concurso. Estamos juntos há 19 anos, pois acreditamos que projetos como esse são fundamentais para a transformação de realidades”, disse o reitor.

A coordenadora do Ensino Médio, Profa. Adriana, frisou a importância da iniciativa para os futuros alunos. “É um prazer fazer parte de tudo isso. Cada aluno bolsista que passa pelo Colégio colabora conosco com a sua história, demostrando todo o seu foco e persistência. Sejam bem-vindos em 2022. Parabéns a todos!”.