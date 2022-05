Evento foi realizado nos dias 13 e 14, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e no Campus Centro da Instituição

O II Congresso Acadêmico de Medicina UNIFEV (CAMU), realizado nos dias 13 e 14 de maio, reuniu universitários e profissionais da área médica de toda região. No evento, os participantes puderam aprofundar seus conhecimentos em temas recorrentes da profissão.

As palestras inaugurais foram ministradas pelos convidados Me. Ricardo Martins Borges, Prof. Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho e Profa. Ma. Carol Godoi Hampariam, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Na sequência, a organização do CAMU entregou uma premiação simbólica aos alunos ganhadores do II Prêmio Pedro Augusto Albonette Frois.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, abriu os trabalhos parabenizando os estudantes que organizaram o congresso. “Quero cumprimentar, em nome de todo o corpo docente, os graduandos que fizeram com que esse evento fosse um grande sucesso. Estou bastante impressionada com a infraestrutura montada e com a extensa programação. Parabéns aos envolvidos”, destacou. Elizabete também deu as boas-vindas aos presentes e enfatizou a grande troca de experiências oportunizada pelo Centro Universitário de Votuporanga.

A programação do segundo dia contou com cursos e workshops simultâneos, que trataram sobre diversos temas, entre eles, insuficiência respiratória, abordagem ao paciente politraumatizado, dependência química e inovações na medicina. As atividades ocorreram em salas de aulas e laboratórios utilizados pela graduação no Campus Centro.