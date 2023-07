Educação Municipal de Macedônia realiza Replanejamento Escolar

Foi realizado no dia 24/07, o Replanejamento Escolar pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com as escolas municipais CEMEI “José Marques de Toledo” e EMEF “Felício Luiz Pereira”, envolvendo os diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, totalizando 37 participantes.

O objetivo foi o de garantir momentos de ação coletiva centrada nas reflexões sobre a estrutura didática da escola sobre os resultados obtidos nas avaliações, o estabelecimento de novas metas e ações para o 2º semestre letivo e a escuta ativa dos professores.

Houve também a participação da Empresa NETBIL Educacional, propiciando momento de formação para os diretores, coordenadores pedagógicos e os professores.

Tema: “O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E AS BASES TEÓRICO METODOLÓGICAS DO SISTEMA NETBIL EDUCACIONAL”.

Formadora: Lia Mara Malinski Gandra.

Além do fornecimento dos Materiais Didáticos integrados nas versões impressa e digital para os alunos do Ensino Infantil e Ensino Fundamental- Anos Iniciais, a empresa oferece serviços de Assessoria Pedagógica, presencial e a distância, com Orientação e Formação Continuada para os Professores e Gestores.