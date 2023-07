ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: família procura informações de rapaz de Votuporanga que está desaparecido

Uma família bastante conhecida em Votuporanga está desesperada pela falta de informações de Renato Garcia, 44 anos de idade.

Segundo informações colhidas pela reportagem do votunews junto a cunhada de Renato, Silvia, ele teria desaparecido na última terça-feira, dia 25, em Votuporanga e, desde então, não se tem notícias a respeito do paradeiro do votuporanguense.

Ainda de acordo com Silvia, Renato Garcia não tem nenhum histórico de desaparecimento ou algo parecido, não tem vícios com bebida ou droga e a família se encontra desesperada pela falta de informações sobre o seu paradeiro. Renato é bastante conhecido em Votuporanga, trabalha no estúdio do conhecido Alemão Tatuador.

INFORMAÇÕES, URGENTE: 17 – 991291411. Vamos ajudar.