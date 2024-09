Para homenagear a data, curso promoveu a palestra “Construindo Pontes: como a relação família-escola potencializa a aprendizagem”

Em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, que será celebrado no próximo domingo, dia 8 de setembro, o curso de Pedagogia da Unifev realizou na noite de quarta-feira (4/9) a palestra “Construindo Pontes: como a relação família-escola potencializa a aprendizagem”. A atividade, ministrada pela Prof. Esp. Lucila Vieira, do Colégio Unifev, ocorreu na sala 5 do Bloco 1 do Câmpus Centro.

Durante o evento, a palestrante apresentou estratégias eficazes para fortalecer a parceria entre família e escola, ensinando como criar um ambiente colaborativo que promova o desenvolvimento integral e potencialize a aprendizagem dos alunos. “Compartilhei com os futuros pedagogos a importância de uma parceria sólida entre família e escola para o sucesso dos estudantes. Apresentei, com base em minha experiência de 23 anos de magistério, estratégias práticas para construir essa relação, demonstrando que não é um caminho simples, mas é um caminho possível, enfatizando a importância de uma abordagem acolhedora e empática para aproximar essas famílias de nós professores e da escola”, completou.

O coordenador do curso de Pedagogia e pró-reitor acadêmico da Unifev, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, destacou que a relação entre família e escola é um dos pilares fundamentais para o sucesso educacional dos estudantes. “Quando essas duas esferas colaboram de forma harmoniosa, criam-se condições mais favoráveis para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças e adolescentes. A palestra da professora Lucila buscou conscientizar os participantes sobre a importância dessa parceria e forneceu ferramentas práticas para que pais, responsáveis e educadores possam trabalhar juntos de maneira eficaz”, destacou.

Segundo Indalécio, pesquisas demonstram que a participação da família no processo educativo impulsiona o desenvolvimento dos alunos, melhorando seus resultados na alfabetização e em todas as outras disciplinas. “Fortalecer essa conexão é essencial para criar um ambiente educacional mais inclusivo, motivador e capaz de atender às necessidades individuais dos estudantes, potencializando, assim, o processo de aprendizagem”, encerrou.