A data final foi postergada para o dia 13 de outubro; o evento ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro

A Unifev prorrogou o prazo para submissão de trabalhos para o Congresso Regional de Práticas Investigativas (UNIC) 2024, ampliando a data final para o dia 13 de outubro. O evento, que comemora 20 anos de incentivo à prática investigativa, será realizado nos dias 6 e 7 de novembro, na Cidade Universitária de Votuporanga.

O UNIC 2024, que este ano adota um novo conceito e amplia sua abrangência, está aberto à participação de graduandos, professores e pesquisadores de toda a região. As submissões podem incluir resultados de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), especializações, mestrados, doutorados e outras práticas investigativas.

Além das apresentações orais e exposições de banners, que ocorrerão no primeiro dia do evento, o segundo dia será dedicado a palestras transdisciplinares com especialistas renomados. Os melhores trabalhos serão premiados, como forma de incentivo à produção científica local e ao desenvolvimento social e educacional da região.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 6 de novembro. Para mais informações, acesse unifev.edu.br/unic2024 ou entre em contato pelo telefone (17) 3405-9999 e e-mail [email protected].