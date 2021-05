OAB SP é considerada a instituição de maior confiança do sistema de Justiça do Estado, segundo JUSBarômetro

Segundo a pesquisa JUSBarômetro, da Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis), a Ordem dos Advogados do Brasil – seção São Paulo (OAB SP) é a entidade com maior índice de confiabilidade entre os paulistas. O levantamento foi realizado em conjunto com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e divulgado no último dia 17, por meio do canal da Apamagis no YouTube.

O objetivo do estudo é apresentar a percepção da população em relação ao Poder Judiciário. A ideia é que os resultados da pesquisa proporcionem um contato maior entre a sociedade e os magistrados para embasar novos rumos de atuação.

Assista à apresentação completa em https://youtu.be/wH2eFin7vMI.

A OAB SP

A OAB SP é a maior Secional do Brasil, com mais de 450 mil profissionais inscritos, quase 5 mil estagiários e 33 mil sociedades inscritas. Mantém 119 comissões atuantes, entre permanentes e especiais, que desenvolvem trabalhos de estudo e aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pela Advocacia paulista e pelos cidadãos. São 915 postos de atendimento espalhados por todo o Estado, incluindo as 251 Subseções e 241 pontos de Certificação Digital. A entidade promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina da Advocacia. Ao defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, contribui com a consolidação das instituições democráticas e da cidadania brasileira.