Ela tropeçou em um chinelo e caiu, quebrando o fêmur e não conseguindo se movimentar. Segundo informações da polícia, aposentada passou dois dias sem comer ou beber água.

Uma idosa de 76 anos que mora sozinha foi encontrada caída dentro de casa após seus cachorros conseguirem chamar a atenção dos vizinhos em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo G1 nesta segunda-feira (10), policiais se surpreenderam quando ouviram pedidos de socorro vindo de residência. De acordo com eles, a aposentada estava há dois dias caída no mesmo lugar.