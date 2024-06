Supervisores da Instituição participaram do evento, ministrado pela especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Karina Gianlorenço

A Unifev, sempre pensando em motivar e preparar seus colaboradores, promoveu na tarde de segunda-feira (10/6), através dos setores de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, palestra sobre “Liderança Situacional – Como identificar o estilo de liderança ideal para liderar equipes” direcionada aos seus supervisores, no Auditório do Câmpus Centro, das 15h às 17h.

A palestra foi ministrada pela especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Karina Gianlorenço, que possui vasta experiência na área, atuando como Head de RH, Treinadora Comportamental e Corporativa, Partner GPTW e proprietária da Consultoria Evolua DHO.

Segundo Karina, a proposta foi discorrer sobre os diferentes estilos de liderança e como identificar qual abordagem é a mais adequada para cada momento e para cada membro da equipe. “Temos três estilos de liderança: autocrático, democrático e liberal. E, às vezes, o líder que não é tão preparado acaba misturando esses estilos. Não é que não tenha um estilo adequado, mas é necessário entender qual é o estilo exato para usar em determinada situação, com determinado liderado”, explicou.

A gestora de Recursos Humanos, Profa. Ma. Marinês Ralho, destacou a importância fundamental das palestras e treinamentos como ferramentas estratégicas para motivação contínua e atualização constante dos profissionais. “A Unifev está sempre preocupada em atualizar os seus supervisores, em oferecer oportunidades de treinamento e capacitação que possam viabilizar e facilitar o trabalho deles diariamente, junto de suas equipes”.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou que o objetivo final é sempre oferecer os melhores serviços para os alunos da Instituição. “A nossa missão é atender com excelência, tanto o acadêmico, quanto à comunidade que nos procura. Na busca por um atendimento impecável, que realmente faz a diferença na vida do aluno, o investimento na capacitação dos nossos colaboradores se torna fundamental”, encerrou.

Confira alguns depoimentos dos participantes da palestra:

“A palestra trouxe uma visão ampla e muito interessante sobre os desafios da gestão de pessoas e como identificar estilos de liderança. Todo o conteúdo apresentado será de extrema importância para nosso trabalho dentro da Instituição”

Flávia Galdiole – Gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV)

“O evento foi excepcional. A palestrante Karina apresentou conhecimentos técnicos sobre liderança de uma maneira extremamente prática. Isso nos permite aplicar imediatamente o que aprendemos no nosso dia a dia com a equipe, tornando as comunicações e os relacionamentos cada vez mais assertivos e eficientes”.

Ricardo Venancio Mendes – Supervisor de Tecnologia de Informação /Infraestrutura

“Essa iniciativa de capacitar os supervisores por meio da palestra Liderança Situacional foi uma oportunidade valiosa para nós. Ao utilizar o estilo de liderança mais adequado para cada colaborador, os líderes podem ajudá-los a desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos. Através da aplicação da liderança situacional, nós aprendemos a identificar as necessidades individuais de cada membro da equipe e a adaptar nosso estilo de liderança de acordo, impulsionando a produtividade. A capacitação promoveu, ainda, o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como empatia, inteligência emocional e comunicação assertiva, permitindo aos líderes construir relacionamentos mais positivos e produtivos com seus colaboradores”.

Otaide Flaviano de Sousa – Supervisor de Laboratórios Câmpus Centro