Oficialmente, o Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1° de setembro, mas a graduação aproveitou a oportunidade e antecipou o assunto sobre o mercado de trabalho para o primeiro dia da sua 20° Jornada de Estudos, iniciada na noite da última sexta-feira (dia 28), de forma on-line, pela plataforma Teams.

Na ocasião, o Prof. Me. Anderson Rodrigues Freitas falou sobre Ergonomia: mercado de trabalho e o profissional de Educação Física. Os mais de 100 presentes, entre docentes, discentes e egressos, puderam aprender e se atualizar sobre o assunto que contemplou as áreas de conhecimento de bacharéis e licenciados.

Para o coordenador do curso, Prof. Me. Valter Brighetti, a semana acadêmica, que é a primeira na versão totalmente remota, é edificante por contemplar 11 temas distintos que evidenciam a amplitude da atuação do profissional de Educação Física. “Somos uma área presente no futuro da saúde e qualidade de vida de todos. O movimento muda vidas e esse evento vai nos ajudar a compreender como chegar lá”, deixou em recado fixado aos alunos.

O evento contará com mais cinco dias de atividades e abordará os seguintes conteúdos: Jogos cooperativos; Treinamento com Kettbell; Aspectos fisiológicos na avaliação e prescrição do exercício; Pedagogia do esporte como um direito humano; Avanços científicos no treinamento do CORE: muito mais que abdômen e lombar; O esporte paralímpico no contexto competitivo, escolar e terapêutico; Avaliação da aptidão física e fatores de risco para prescrição de exercícios físicos; HIIT da avaliação e prescrição; e Conexão digital na carreira do profissional de Educação Física.

Carreiras

Na mesma noite, a graduação em Engenharia de Computação promoveu uma palestra aos alunos do curso, também pelo Teams, sobre a carreira do profissional em DBA, responsável por programar e administrar banco de dados.

Na oportunidade, o egresso da Instituição e palestrante, Marcus Miguel Pedro, contou sua trajetória até integrar o Oracle ACE, programa de destaques da empresa Oracle Corporation, multinacional de tecnologia e informática especialista no desenvolvimento de softwares e hardwares de dados.