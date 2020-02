Inscrição para o Prouni termina neste sábado

Para concorrer é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, estar nas faixas de rendimentos exigidas pelo programa e fazer a candidatura no site do Prouni.

O encerramento do período de inscrições foi estendido pelo ministério da Educação (MEC) por causa da suspensão na justiça do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após erro na correção do Enem de 2019. Inicialmente, o término estava previsto para sexta-feira (31).