Realizado entre os dias 9 e 11 de setembro, o EMEV teve em sua programação palestras ministradas por profissionais renomados; evento também serviu como celebração especial ao Dia do Médico Veterinário

Para celebrar o dia do Médico Veterinária, comemorado em 9 de setembro, a Unifev deu início, na última segunda-feira, ao IX Encontro de Medicina Veterinária.

A cerimônia de abertura, realizada no Auditório da Cidade Universitária, contou com a presença de um público expressivo. As palavras de boas-vindas aos participantes foram proferidas pelo reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e pela coordenadora do curso, Profa. Ma. Luciana de Campos Pinto.

O evento, encerrado na quarta-feira (11/9), contou ao longo de sua programação com palestras de médicos veterinários convidados e especialistas, que compartilharam suas experiências e conhecimentos em diversas áreas.

A palestra inaugural abordou o tema “A ação da física quântica no olhar da Medicina Veterinária de grandes e pequenos animais”, ministrada pela médica veterinária Ma. Alessandra Silvério.

Na terça-feira aconteceram as palestras: “Suplementação proteica a pasto”, com o Esp. Luciano Guimarães Simão; “Manejo sanitário de bovinos”, com o Esp. Matheus Donizetti Alves e o Esp. Felipe Miqueletti; “Endoscopia veterinária em pequenos animais”, com a Esp. Carolline Justi; e “Neurologia em pequenos animais”, com o Me. Renato Tavares Conceição.

Na quarta-feira foi a vez das palestras: “Micotoxinas na produção animal”, com o Dr. Carlos Humberto Corassin; “Reprodução equina: da inseminação ao embrião efetivado”, com o Me. Heitor Vinicius Mendonça; “Princípios e etapas da anestesiologia veterinária”, com Matheus Moretti de Biazi; e “Como abordar neoplasias mamárias em cadelas e gatas?”, com a Ma. Christiane Otsuki Aoki.

Segundo a coordenadora, o Encontro foi uma oportunidade valiosa para os alunos atualizarem seus conhecimentos e vivenciarem novas experiências. “O EMEV, tradicional em nossa graduação, promoveu a integração entre os estudantes e ofereceu palestras relevantes para a formação dos futuros médicos veterinários”, concluiu.