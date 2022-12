Museu de Uchoa recebe fósseis encontrados em obras da BR-153

O Museu Pedro Candolo, de Uchoa (SP), recebeu nesta última segunda-feira, (05/12/2022), o material arqueológico encontrado nas obras de duplicação da BR-153, em Mirassol (SP).

O fragmento de fêmur, úmero (osso da perna dianteira), uma vértebra caudal e um dente de dinossauro foram encontrados em uma rocha, no quilômetro 85, próximo do trevo de Ruilândia. O achado paleontológico é considerado um importante testemunho das espécies que habitaram a região no período Cretáceo, há mais de 80 milhões de anos.

Localizado por funcionários da construtora que executa as obras, as relíquias do animal estavam a cerca de dez metros de profundidade da superfície e levaram mais de 10 horas para serem extraídas. Após notificar a Agência Nacional de Mineração – ANM e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, a equipe de Meio Ambiente da Triunfo Transbrasiliana acompanhou no último sábado (03/12), profissionais especializados até o local para escavações.

Leonardo Paschoa, paleontólogo do Museu de Uchoa participou da ação e fala que o fóssil pertencia a uma espécie de Titanossauro. Segundo ele, a rocha em que foi encontrada os fragmentos é do período da “Era final dos Dinossauros” (Cretáceo).

“Todo o material agora está sendo analisado para descobrir se pode ser uma nova espécie que habitou a região ou não. Mas já temos a confirmação de que é um Titanossauro, da família dos pescoçudos”, explica Leonardo.

Segundo o paleontólogo do museu, Fabiano Vidoi Iori, a espécie pertencente ao grupo Saurópodes, teria, aproximadamente, de 12 a 15 metros de comprimento e pesava entre 10 e 15 toneladas. A equipe de escavação contou também com apoio do paleontólogo, William Navas, do Museu de Marília (SP).

Os Titanossauros viveram predominantemente na América do Sul, sendo quadrupedes, de pescoço e cauda longos, além de hábitos herbívoros.

Gazeta do Interior