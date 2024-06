Autor da obra mais vendida do país, “Café com Deus Pai”, vem a Rio Preto

Junior Rostirola compartilhará sua inspiradora história de superação

O autor do best-seller “Café com Deus Pai”, Junior Rostirola, está em plena turnê pelo Brasil, visitando inúmeras cidades e estados ao longo do ano. Desta vez, São Paulo e São José do Rio Preto/SP são os próximos destinos a serem contemplados.

As agendas em São José do Rio Preto e São Paulo estão marcadas, respectivamente, para os dias 13 e 14 de junho, das 20:00 às 23:00. Estes eventos prometem momentos de profunda reflexão e inspiração, enquanto Junior compartilha sua história de vida e superação.

Junior ganhou destaque no país após seu livro bombar pelo país através de leitores orgânicos, e, nas redes sociais por meio de influenciadores e celebridades que descobriram o livro em meio ao acaso ou indicação.

Durante a turnê pelo país, o autor relata os traumas de infância e conta com detalhes sobre os fortes problemas familiares que enfrentou. Com a orfandade de um pai ausente, a agressão dentro de casa, bullying, escassez financeira da família e outros.

A superação das dores vividas por Junior, o levou a se tornar fundador da Associação Escolhi Amar, que abrange diversos projetos sociais, entre eles: o abrigo Lar da Criança Feliz, que já acolheu mais de 3235 crianças de 0 a 12 anos; o Lar do Adolescente, que já amparou mais de 210 adolescentes de 12 a 18 anos; Abraçou também uma nação através da Missão Haiti, que além de alimentar pessoas física e espiritualmente, ainda mantém mais de 200 crianças na escola.

Por ter sofrido tanto com a destruição e vícios comuns existentes nos lares, hoje dirige o “Centro de Recuperação Feminino Conviver”, que já assistiu mais de 776 mulheres dependentes de substâncias psicoativas ou portadoras do vírus HIV.

Para curar a angústia da escassez, criou o “Mercado Solidário”, que já distribuiu centenas de toneladas de alimentos para famílias que podem escolher os itens que necessitam.

Um menino que nunca era chamado para o time de futebol na época da escola, atualmente promove oportunidades para que muitas pessoas participem de diversas modalidades esportivas. Além de realizar visitas a presídios e fornecer atendimento psicológico gratuito para o público de baixa renda.

Sobre o Livro

Através de devocionais diários, o leitor é convidado para um encontro com Deus que, além de ensinar um novo modo de apreciar uma xícara de café, mostrará como a vida também pode ser saboreada.

Sobre o autor

Junior Rostirola é pastor sênior da Igreja Reviver e lidera uma comunidade cristã socialmente relevante com extensões no Brasil e Haiti. Bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia Bíblica, Junior é autor do best-seller Café com Deus Pai, o livro que ganhou o coração dos leitores e que propõe uma jornada diária fascinante, indicado pela Revista Veja e Publishnews como o livro mais vendido do Brasil no ano de 2023 e 2024.

SERVIÇO

Data: 13 de junho de 2024

Local: Comunidade Cristã Cabana Church

Endereço: Rodovia BR-153, km 53,8, Comunidade Cristã Cabana Church , São José do Rio Preto – SP

Saiba mais aqui – Tour Vencedores – São José do Rio Preto/SP