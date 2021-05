TARRAF amplia investimentos no mercado imobiliário de Votuporanga

Com empreendimentos já entregues, recém-lançados e outros no radar, incorporadora de Rio Preto projeta VGV de R$ 120 milhões e entrega de mais de 600 apartamentos na cidade pelos próximos anos

O cenário aquecido do mercado imobiliário e da construção civil tem transformado a paisagem de algumas cidades importantes do Noroeste Paulista. Votuporanga é um exemplo, a cidade vem virando um canteiro de obras nos últimos anos.

De olho nesse potencial, a TARRAF tem intensificado os investimentos em Votuporanga, visando contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade por meio da aquisição de novas áreas e da construção e incorporação de novos empreendimentos residenciais.

A empresa já lançou e entregou o Manhattan Torre Soho, com unidades de 1 e 2 suítes, e agora em Maio/21 lançou o Manhattan Torre Tribeca com unidades de 3 suítes, localizados no centro de Votuporanga. Já entregou também para a cidade o empreendimento TARRAF VIVA com 03 torres residenciais e 100% vendido, lançado pela linha econômica da empresa, a TAFLEX.

Os dois empreendimentos, Manhattan e VIVA e mais um terceiro projeto já em fase de desenvolvimento e com previsão de lançamento ainda neste ano somarão mais de 632 apartamentos, com um VGV de R$ 120 milhões.

“Votuporanga é uma cidade pela qual temos um grande carinho e que é muito importante para a nossa estratégia de expansão. Nossa confiança neste mercado é grande e ele tem respondido muito bem. É a única cidade fora de Rio Preto onde já estamos presentes para atender todos os públicos, de projetos econômicos a alto padrão”, diz Olavo Tarraf, presidente da TARRAF.

Investimentos forte no Noroeste Paulista

Além de Rio Preto e Votuporanga, a TARRAF está atualmente com projetos em desenvolvimento em mais três municípios da região: Araçatuba, Catanduva e Guapiaçu.

“Estamos falando de cidades importantes e estratégicas em uma região com mais de 1,5 milhão de pessoas. Nosso objetivo nos últimos anos tem sido desenvolver e entregar empreendimentos com a marca da qualidade e da inovação, que caracterizam tanto a TARRAF quanto TAFLEX, mas também adequados ao perfil e às características de cada município”, destaca Olavo Tarraf Filho, vice-presidente da empresa.