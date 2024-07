Curso é aberto para a comunidade e será ministrado pela especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Karina Gianlorenço

A Unifev, por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para a capacitação “Estratégias para Avaliação, Engajamento e Liderança de Equipes”. O curso será realizado nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 5 de outubro, das 8h às 12h, no auditório da Cidade Universitária.

De acordo com o coordenador da atividade, Prof. Esp. Rafael Gregui, o treinamento é aberto para empresários, prestadores de serviços, estudantes e o público em geral, com o objetivo de capacitar os participantes na seleção, desenvolvimento e gestão de equipes, fornecendo ferramentas e conhecimentos para avaliar perfis comportamentais, engajar e motivar colaboradores, identificar competências-chave e adotar diferentes estilos de liderança conforme as necessidades das suas empresas.

“Em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo, o recrutamento, engajamento e liderança eficazes são fundamentais para a retenção de talentos e o alcance dos objetivos estratégicos das empresas”, completou Gregui.

As aulas serão ministradas pela especialista em Gestão de Pessoas e Treinamento e Desenvolvimento de Lideranças e Equipes, Karina Gianlorenço, que possui vasta experiência na área, atuando como Head de RH, Treinadora Comportamental e Corporativa, Partner GPTW e proprietária da Consultoria Evolua DHO.

Serão quatro temas abordados: aula 1 (14/9) – Como avaliar o perfil comportamental para contratar para seu time?; aula 2 (21/9) – Engajar, motivar e treinar seu time com protagonismo; aula 3 (28/9) – Liderança e seus diferentes estilos comportamentais; e aula 4 (5/10) – Avaliar competências e saber que é hora de demitir.

Os interessados devem se inscrever pelo site [unifev.edu.br/estrategiaslideranca]unifev.edu.br/estrategiaslideranca, até o dia 4/9. O valor do investimento é de R$ 397, que pode ser parcelado em até seis vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.