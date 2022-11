Descontos chegam a 52% em alguns cursos; promocional é válido apenas para o mês de novembro

Já virou tradição entre os brasileiros aguardar o mês de novembro para aproveitar os descontos da Black Friday e adquirir produtos e serviços com grandes descontos.

A Unifev – Centro Universitário de Votuporanga aproveita a data para conceder benefícios aos ingressantes e fomentar o acesso ao Ensino Superior. Para isso, neste ano, os superdescontos chegam a 52% em alguns cursos.

A Black November Unifev será realizada exclusivamente neste mês e oferece o incentivo financeiro para todas as graduações, do início ao fim do curso, exceto Medicina.

Conheça as opções Unifev

Administração 35% OFF*

Agronomia 35% OFF*

Arquitetura e Urbanismo 33% OFF*

Biomedicina 52% OFF* (turno misto)

Ciência Contábeis 35% OFF*

Direito 19% OFF* (matutino)

Educação Física (bacharelado) 35% OFF*

Educação Física (licenciatura) 35% OFF*

Enfermagem 52% OFF* (turno misto)

Engenharia Civil 33% OFF*

Engenharia de Computação 27% OFF*

Engenharia Elétrica 27% OFF*

Engenharia Mecânica 33% OFF*

Farmácia 52% OFF* (turno misto)

Fisioterapia 52% OFF* (turno misto)

Medicina Veterinária 15% OFF*

Nutrição 52% OFF* (turno misto)

Pedagogia 23% OFF*

Psicologia 40% OFF*

Publicidade e Propaganda 40% OFF*

* As porcentagens contemplam os descontos: ingressantes, turno misto, comercial e pagamento antecipado. Saiba mais em nosso site.

O benefício é destinado somente a alunos ingressantes que, após realizarem o vestibular gratuito e on-line, devem concluir a matrícula até o dia 28/11. Além disso, também é possível ingressar por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente aos anos de 2019, 2020, 2021 ou 2022.

Serviço

Unifev – Centro Universitário de Votuporanga

Site: www.unifev.edu.br

Telefone: (17) 3405-9999

WhatsApp: (17) 99702-2883

Campus Centro

Rua Pernambuco, nº 4.196 – Centro – Votuporanga/SP – CEP 15.500-006

Campus Cidade Universitária

Av. Nasser Marão, nº 3.069 – Pq. Industrial I – Votuporanga/SP – CEP 15.503-005