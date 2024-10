Inscrições para o Vestibulinho das Etecs de SP começam nesta quinta-feira (31)

O processo seletivo para as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o primeiro semestre de 2025 está com inscrições abertas até 26 de novembro, às 15h, pelo site vestibulinhoetec.com.br. O Vestibulinho das Etecs oferece 92.242 vagas, em ensino público e gratuito, para todo o estado de São Paulo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,85. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro.

O interessado pode se candidatar para estudar nos Ensinos Médio, Técnico, Médio integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas ou vagas remanescentes de segundo módulo.

As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs), além da Secretaria Estadual da Educação (Seduc-SP) para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

Inscrições

Para participar do processo de seleção é preciso preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento da taxa. O valor pode ser pago até dia 26 de novembro, às 15 horas, em dinheiro em qualquer agência bancária ou via internet, pelo aplicativo bancário, ou ainda, com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível no site oficial.

O preenchimento dos dados é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre o processo de inscrição e a documentação necessária, podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, na internet.

As Etecs oferecem acesso à internet e a computadores para quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário.

Conheça a quantidade de vagas e os requisitos para cada modalidade:

Ensino Médio Integrado ao Técnico

O processo seletivo disponibiliza 49.633, incluindo opções nos períodos da manhã, tarde, noite (M-Tec) e integral (M-Tec-PI).

Articulação da Formação Profissional Média e Superior

O Formato Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) permite que o estudante conclua o Ensino Médio, Técnico e Superior em um período de cinco anos, sem necessidade de um novo Vestibular. As 2.543 vagas estão disponíveis em 42 unidades do estado.

Ensino Médio com itinerários formativos

São ofertadas 2.270 vagas para o Ensino Médio com Itinerários formativos em: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

O requisito para ingresso nos diversos formatos do Ensino Médio é que o candidato tenha certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou a Declaração de Conclusão, assinada por agente escolar da escola de origem, ou ainda o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Cursos técnicos

Para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) estão disponíveis 36.500 vagas. O candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado. Confira informações detalhadas na Portaria.

Especializações Técnicas de Nível Médio

Nesta modalidade, o Vestibulinho das Etecs oferece 1.296 vagas, sendo 376 para cursos presenciais e 920 para a modalidade EaD, destinadas ao curso de Especialização Técnica em Gestão de Projetos.

Para concorrer nesta opção, nos cursos presenciais, é preciso ter cursado integralmente e concluído, até 10 de janeiro de 2025, o Ensino Técnico associado ao curso de especialização pretendido, conforme relação disponível na internet. A mesma data de conclusão é exigida para quem deseja concorrer a uma vaga na modalidade online. O que muda neste caso, é que o candidato deve ter cursado integralmente qualquer curso técnico ou superior.

Vagas remanescentes de segundo módulo

Estão disponíveis para os seguintes cursos: Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, Guia de Turismo, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Para disputar uma vaga o interessado deve estar cursando, ou ter concluído, a terceira série do Ensino Médio e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental 2, ou equivalente, integralmente na rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É necessário verificar na portaria quem tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência deverá indicar na Ficha de Inscrição eletrônica que necessita de condições especiais para prestar o vestibulinho e encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na ficha disponível na internet, impreterivelmente, até as 15h do dia 26 de novembro.

O candidato transgênero, que desejar ser tratado pelo nome social, deverá dar essa informação no ato da inscrição, no campo específico, sem abreviações. Também é preciso enviar durante o período de inscrição, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.



Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site vestibulinhoetec.com.br.