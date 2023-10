Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo começou nesta segunda

Evento, destinado aos alunos e profissionais da área, oferece palestras e oficinas sobre o tema

Começou nesta segunda-feira (2) a tradicional Semana Acadêmica “Projete-se”, promovida pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev. O evento, que é voltado aos alunos e profissionais da área, acontecerá na Cidade Universitária até a próxima quinta-feira (5).

Segundo a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Poliana Risso, o objetivo é realizar um encontro com especialistas convidados junto ao corpo docente do curso para tratar da formação do arquiteto urbanista na contemporaneidade, por meio de mesas redondas, palestras, visitas técnicas e oficinas que relacionam arte e criação à tecnologia.

“Vamos utilizar o câmpus da Cidade Universitária, sede do curso de Arquitetura e Urbanismo, como palco de um conjunto de ações que desperte no aluno o agir proativo sobre sua formação”, destacou.

A primeira noite contou com palestras e debates sobre o ensino e a formação em arquitetura e urbanismo. A ação teve a presença de convidados externos: Profa. Dra. Arlete Francisco, Cristiana Pasquini, Vitor Massao (de forma remota), além dos convidados da Instituição, os docentes Ma. Amália Poiani, Me. André Eichemberg, Ma. Andrea Penha, Me. Fernando Antunes, Me. Fernando Menechelli, Dra. Janaina Cucato, Esp. Luiz Dalto, Dra. Maria Julia Barbieri, Dra. Poliana Risso, Me. Vinícius Sanches e Dra. Terezinha Gonzaga.

“O contexto atual de desinformação pelo excesso de desinteresse e ausência de reflexões aprofundadas sobre o formar-se arquiteto urbanista motivou a construção dessa proposta de Semana Acadêmica, de modo a envolver alunos e docentes, de diferentes especialidades e atuações, para debater e promover atividades que misturem os papeis de professor e aluno em uma reflexão e ação colaborativa no processo de formação”, completou Poliana.