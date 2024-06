Iniciativa do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente distribuirá 4 mil lixeiras personalizadas para alunos, docentes e colaboradores da Instituição

Cinco de junho, nesta data tão importante, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev realizou o lançamento da campanha “Rumo à Limpeza – Seu carro e a estrada livres de lixo”.

A iniciativa visa conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo no trânsito, especialmente nas ruas e nas rodovias, e distribuirá 4 mil lixeiras personalizadas para alunos, docentes e funcionários da Instituição, orientando sobre a responsabilidade individual e coletiva na preservação do meio ambiente.

“Infelizmente ainda vemos motoristas e passageiros jogando lixo, como papéis e restos de alimentos, pela janela dos carros e isso motivou a criação das lixeiras, com um design atrativo e mensagens educativas, para despertar a consciência de armazenar esses materiais em um local adequado, dentro do veículo, para posteriormente fazer o descarte corretamente”, destacou o coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva.

Silva informou que a entrega será feita em diversos pontos da Instituição, como salas de aula, laboratórios, corredores e áreas externas e que a ação, iniciada quarta-feira, terá continuidade em outras datas. “Começamos a campanha internamente, distribuindo para alunos, professores e colaboradores, mas futuramente faremos ações educativas para a distribuição para a comunidade em geral”.

Os alunos do curso de Agronomia, que foram os primeiros contemplados, aprovaram a iniciativa. Para Jhennyfer Maira, a preservação do meio ambiente é um tema de fundamental importância, especialmente para aqueles que atuam na área. “Devemos valorizar ações como essa, que nos incentivam a descartar o lixo corretamente e a cuidar do nosso planeta”.

O estudante Lucas Henrique Marques compartilhou da mesma opinião. “Serve como um lembrete de que a responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de todos nós. Com certeza irei usar a lixeira que recebi”.

Concluindo, o coordenador do Núcleo enfatizou que a distribuição das lixeiras personalizadas é apenas uma das iniciativas do NVMA para promover a sustentabilidade na Instituição e fez um convite para que todos façam sua parte na preservação do planeta. “Através de ações como essa, a Unifev busca conscientizar a comunidade sobre a relevância de cuidar meio ambiente e contribuir para um futuro mais sustentável. Junte-se a nós nesta jornada por um futuro mais verde”.