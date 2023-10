SEPULTADO O CORPO DE HOMEM QUE MORREU APÓS SER ATINGIDO POR PARAQUEDISTA

Wagner Rubens Gaido, de 63 anos, foi identificado como o homem que perdeu a vida após ser atingido por um paraquedista em um evento de aviação, em Itápolis. Wagner era morador de Cosmópolis, na região de Campinas, e deixa filhos e a esposa.

O Acidade: Um paraquedista foi surpreendido por rajada de vento em Itápolis, região de Ibitinga, perdeu o controle do paraquedas e acabou caindo sobre o público em evento que acontecia no aeroclube da cidade, na tarde do último sábado 7. Na queda, uma pessoa morreu e três ficaram feridas, sendo socorridas à Santa Casa.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, os feridos foram duas mulheres e o paraquedista, que apesar de tudo teria sofrido somente ferimentos leves e passa bem. Atingido em cheio na queda do paraquedista, outro homem morreu no local, diante do público que acompanhava o evento. Wagner Rubens Gaido foi acertado pelo paraquedista e, ao cair, bateu violentamente com a cabeça no chão.

O aeroclube de Itápolis recebia o tradicional Aero Music Festival, com grande presença de pessoas da cidade e da região. Durante apresentação de paraquedistas, o vento se intensificou e um deles acabou surpreendido pela forte rajada que fez o paraquedas rodopiar; daí em diante, descontrolado, ele tentou pousar, mas ao invés de atingir o ponto de descida, foi arremessado para cima do público.

A organização do evento divulgou nota informando que apesar do acidente, prosseguiu com a programação, e que o festival estava dentro das regras fixadas para o aeroclube pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e Corpo de Bombeiros. A polícia civil de Itápolis registrou B.O. e abriu inquérito para investigar o acidente.