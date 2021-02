Ao todo, duas estudantes da rede pública de ensino foram contempladas com o benefício; entrega foi realizada nesta quinta (dia 18), no Campus Centro

A UNIFEV realizou, na manhã desta quinta-feira (dia 18), a cerimônia de premiação às alunas ganhadoras do primeiro concurso Estudando com o Lions, no Campus Centro da Instituição. Ao todo, duas estudantes foram contempladas com uma bolsa de estudo de 100%, válida para toda a graduação, oferecida em parceria com o Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves.

As vencedoras apresentaram as maiores pontuações entre as médias obtidas com as notas dos três anos do Ensino Médio, somadas à nota do Enem. São elas: Ana Júlia Ferreira Soares, de 17 anos, ex-aluna da Escola Maria Nívea Costa Pinto Freitas (Ciências Contábeis); e Rayssa Barros Errero, de 17 anos, da Escola Juraci Lima Lupo (Farmácia).

Na oportunidade, estiveram presentes o Reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o presidente do Lions “Brisas Suaves”, Antônio Brito Figueiredo e esposa Maria Aparecida Cantóia Figueiredo; o secretário, Luiz Antônio Chiquetto e esposa Regina Mara Barrenha Chiquetto; o tesoureiro, Sebastião Ventura da Costa Filho e esposa Ana Maria Marin Ventura da Costa; o diretor social, Vinicius Sales Guerche e esposa Bruna Nayara de Jesus Miranda; a coordenadora pedagógica da Escola Estadual Profa. Juraci Lima Lupo, Adilene Kelly Rondina Gonçalves; o coordenador pedagógico da Escola Estadual Profa. Maria Nívea Costa Pinto Freitas, Luis Fernando Lopes; as premiadas e seus familiares.

Para Ana Julia, o momento foi marcado pela alegria da conquista. “É bom ver o resultado da nossa dedicação ao longo dos anos. Saber que o nosso empenho não foi em vão e valeu a pena. Estou muito feliz”, declarou.

O presidente Figueiredo agradeceu a parceria. “Mais uma vez, a presidência da Fundação Educacional de Votuporanga, a Reitoria da Instituição e seus colaboradores se uniram por esta nobre causa que vai mudar a vida dessas meninas. A gratidão é imensa em fazer parte desse momento tão especial”, falou.

Segundo Gastaldon, o momento marcou, mais uma vez, o incentivo que a Instituição dá aos estudos. “O benefício é um mérito ao bom desempenho das vencedoras ao longo do Ensino Médio, que contou com o suporte educacional fornecido pelas escolas. Nosso papel, hoje, em parceria com o Lions, foi de cumprir a responsabilidade social que temos em democratizar o acesso ao Ensino Superior”, finalizou.