Saúde que dá Prêmio contempla Parque das Nações

Três moradores da Rua Japão ganharam um notebook e duas bicicletas; provedor agradece a participação dos votuporanguenses.

A campanha “Saúde que dá Prêmio” é a demonstração da solidariedade e da empatia do povo votuporanguense. A iniciativa, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com Saev Ambiental e TV Unifev, contempla os moradores que contribuem com a Instituição, sorteando um notebook e entregando bicicletas para os vizinhos.

Neste mês, os sortudos são da Rua Japão, do bairro Parque das Nações. Claudinei Bianconi foi o ganhador principal e levou o equipamento eletrônico. Ele foi representado pelo seu filho, Arthur Bianconi. Os vizinhos Celia Aparecida Ferreira Biagge e Neusa Candida da Silva levaram uma bicicleta cada.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou que a campanha é importante para a Instituição e para os votuporanguenses. “Somos o único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, o que corresponde a 70% da nossa demanda. Toda verba arrecadada é direcionada para a manutenção de nossos serviços, beneficiando milhares de pacientes e salvando vidas”, destacou.

Ele agradeceu os participantes. “São pessoas solidárias, que contribuem para uma saúde melhor para Votuporanga e região. Agradecemos a generosidade”, afirmou.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.