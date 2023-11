Unifev doa mais de meia tonelada de alimentos a entidades assistenciais

Donativos foram arrecadados em eventos realizados pela Instituição e destinados ao Lar São Vicente de Paulo e ao Lar Viver Bem

A Unifev, por meio do seu Núcleo de Responsabilidade Social, doou 665 quilos de alimentos não perecíveis para as entidades Lar São Vicente de Paulo e Lar Viver Bem, de Votuporanga. A entrega foi realizada no Memorial Unifev, localizado do Câmpus Centro, na manhã desta quarta-feira (dia 22).

Na oportunidade, estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; o diretor vice-presidente da FEV, Cláudio Luis Romeiro; a gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Zeitune; as integrantes do Núcleo de Cultura e Artes, Profa. Ma. Marinês Ralho e Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza; a presidente do Lar Viver Bem, Lia Marques; e o representante do Lar São Vicente de Paulo, Baltazar José de Souza.

Os donativos foram arrecadados em dois eventos culturais realizados recentemente pelo Centro Universitário de Votuporanga: a apresentação da peça teatral “O dia de Alan”, realizada pelo grupo de teatro da Unifev, e o Votu Otaku Fest.

Para Cidinha, a responsabilidade social sempre está presente nas atividades realizadas pela Instituição. “Temos transformado em tradição a prática de arrecadar suprimentos nos eventos culturais apoiados e realizados pela Unifev. Observamos resultados positivos desse esforço, tanto em termos de doações quanto na conscientização sobre a importância do cuidado ao próximo, e isso é muito gratificante!”, declarou.