Colação de grau conferiu diplomação a mais de 100 alunos na noite de quinta-feira (27), no Votuporanga Clube

A Unifev realizou, na última quinta-feira (27), a colação de grau dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Medicina. As solenidades promovidas no salão do Votuporanga Clube conferiram o diploma a mais 100 alunos da Instituição, que em meio a familiares e amigos celebraram uma importante etapa de suas vidas.

A primeira solenidade marcou a entrega simbólica do diploma aos 66 estudantes da 7ª turma de Medicina, que se formaram neste semestre. “A colação de grau é o ápice e mostra que valeu a pena o que foi feito e produzido durante os seis anos. A partir de agora nossos alunos tornam-se oficialmente médicos”, destacou o coordenador do curso e paraninfo da T7, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini. O Prof. Dr. Reinaldo de Carvalho foi o patrono e a Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira de Arroyo Marchi deu nome à 7ª turma.

A láurea acadêmica do curso de Medicina foi concedida a aluna Natália De Oliveira Geretti. A honraria é destinada ao estudante que mais se destacou na graduação, considerando assiduidade, aproveitamento e relacionamento com professores, colaboradores e colegas.

Na sequência, foi a vez dos 55 alunos de Enfermagem e Farmácia receberem o diploma de graduação. “A Instituição coloca no mercado enfermeiros capacitados, reflexivos e prontos para atuar nas mais variadas frentes de trabalho, para, sobretudo, se dedicar na promoção e reestabelecimento da saúde das pessoas”, ressaltou a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Aparecida Benetoli Duran. A Profa. Ma. Sônia Maria Carneiro de Moraes Franco foi a paraninfa do curso de Enfermagem. A aluna Isabela Garcia Fernandes recebeu a láurea acadêmica.

Para o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Carlos Grassi Malta, o aluno, no decorrer desses quatro anos e meio, se aperfeiçoou na área em que mais se adequou, tornando-o capaz para enfrentar o mercado de trabalho. “Nós, enquanto professores, nos sentimos orgulhosos em colocar profissionais altamente capacitados para exercer suas carreiras”.

A paraninfa do curso de Farmácia, Profa. Ma. Valéria da Cruz de Oliveira Castro não esteve presente por questões de saúde. A formanda Lyandra da Silva Dias foi a aluna agraciada com a láurea acadêmica e também recebeu uma homenagem do Conselho Regional da Farmácia (CRF).

“Este é o coroamento de um ciclo, em que esses alunos sonharam junto com suas famílias e amigos. São cursos que exigiram disciplina e dedicação durante vários anos, e este momento é de celebração por concluir essa fase primorosa”, ressaltou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.