Iniciativa foi organizada pelos alunos do Centro Acadêmico da graduação (CAMEV); no total foram mais de 880 quilos de alimentos arrecadados

Os alunos do curso de Medicina da UNIFEV, por meio de seu Centro Acadêmico (CAMEV), doaram, na última quinta-feira (dia 09), mais de 880 kg de alimentos à Santa Casa de Votuporanga e cerca de 1.600 peças de roupas, 21 litros de lacres de alumínio e 56 cestas natalinas ao Fundo Social de Solidariedade (FSS). A iniciativa faz parte de duas ações organizadas pelos estudantes da graduação, o Trote Solidário e o Natal Solidário.

As doações foram feitas na presença do Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas José Gianoti, acompanhado pelo vice-presidente, Cláudio Luis Romeiro; do Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Arroyo; da coordenadora-adjunta, Profa. Ma. Cristina Forti Iamada; da primeira-dama de Votuporanga e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rose Seba; do diretor da Santa Casa de Votuporanga, Marcos Antônio Garcia, acompanhado pelo captor de recursos Rosemir Antônio Lopes; a diretoria de filantropia e representante do CAMEV, Nathalia Massi, acompanhada de membros do Centro Acadêmico.

Na oportunidade, Rose enfatizou a importância das doações depois de um ano difícil em que houve aumento de demanda devido à pandemia da Covid-19 e destacou a alegria que as cestas natalinas proporcionarão aos beneficiados. “A Prefeitura sempre conta com a parceria da UNIFEV. As doações são muito bem-vindas, em especial a da ação Natal Solidário, que a Medicina se empenhou tanto para realizar e, assim, conseguiremos levar uma dose a mais de alegria com chocolates e outras delicias para um fim de ano mais feliz”, enfatizou.

Garcia agradeceu a iniciativa dos docentes e discentes pela arrecadação dos alimentos destinados em prol ao hospital. “Esse trabalho de responsabilidade social é muito importante e vindo dos estudantes é ainda mais legal”, disse.

Segundo Nathalia, a missão foi cumprida com sucesso. “Todos os anos realizamos a integração da nova turma, para apresentar a faculdade e os veteranos, e, com isso, aproveitamos para realizar o Trote Solidário e arrecadar alimentos e roupas. Uma forma de unir o útil ao agradável e exercitar a solidariedade desde o primeiro ano da faculdade”, explicou.